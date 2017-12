Maluhy é pole, e Losacco supera Cacá no grid da Stock Car Felipe Maluhy, da Terra-Avallone, garantiu a pole position para a etapa de Buenos Aires (Argentina) da Stock Car V8, a décima prova do ano e a segunda do playoff. Rodrigo Sperafico, da Neosoro-JF vai largar em segundo. Líder do campeonato com 237 pontos, Giuliano Losacco, da Medley, venceu o primeiro duelo do final de semana com o também líder Cacá Bueno (Eurofarma-RC). Enquanto o bicampeão ficou com a terceira colocação, o piloto carioca conquistou apenas a sexta posição no grid. Ao contrário do que aconteceu nos treinos, disputados com sol forte, previsão da meteorologia é de clima instável para a região do circuito argentino no horário da corrida. Se a chuva cair forte, a prova poderá até mesmo ser cancelada, caso os pilotos considerem baixa a segurança da pista de Buenos Aires - que recebeu a F-1 entre 1995 e 98. A largada está prevista para as 11 horas e a TV Globo transmitirá ao vivo. Grid para a etapa de Buenos Aires: 1.º Felipe Maluhy (SP/Terra-Avallone/ML), 51s209 2.º Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro-JF/CA), 51s241 3.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), 51s280 4.º Valdeno Brito (PB/L&M/CA), 51s282 5.º Luciano Burti (SP/Petrobras-Action Power/WB), 51s436 6.º Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/ML), 51s453 7.º Thiago Camilo (SP/Vogel/CA), 51s512 8.º Ingo Hoffmann (SP/Filipaper/ML), 51s554 9.º Ricardo Maurício (SP/Katalogo/CA), 51s555 10.º Chico Serra (SP/WB/WB), 51s605 Legenda: CA - Chevrolet Astra ML - Mitsubishi Lancer VB - Volkswagen Bora Classificação do Campeonato: 1.º Cacá Bueno, 237 pontos 2.º Giuliano Losacco, 237 3.º Hoover Orsi, 220 4.º Rodrigo Sperafico, 218 5.º Felipe Maluhy, 218 6.º Thiago Camilo, 216 7.º Guto Negrão, 215 8.º Alceu Feldmann, 214 9.º Antonio Jorge Neto, 211 10.º Ricardo Maurício, 207