Maluhy lidera treinos da Stock Car em Interlagos

Allam Khodair veio logo atrás de Maluhy, com o tempo de 1min46s410, seguido por Popó Bueno, com 1min46s615. Valdeno Brito ficou em quarto lugar, Luciano Burti em quinto e Tarso Marques em sexto. Campeão antecipado, Cacá Bueno terminou as sessões de treinos livres apenas com o décimo melhor tempo.

No primeiro treino do dia, Thiago Camilo sofreu um grave acidente, que interrompeu a atividade. O postulante ao vice-campeonato não participou da segunda atividade e ainda não tem a sua participação na corrida definida.

A etapa de Interlagos da Stock Car prossegue no sábado com a realização de mais um treino livre, às 8h15, e o treino classificatório, a partir das 11h40. A última corrida do ano da categoria acontecerá no domingo.

Confira os dez primeiros colocados nos treinos livres desta sxta-feira:

1º) Felipe Maluhy, 1min46s346

2º) Allam Khodair, 1min46s410

3º) Popó Bueno, 1min46s615

4º) Valdeno Brito, 1min46s857

5º) Luciano Burti, 1min46s874

6º) Tarso Marques, 1min46s909

7º) Ricardo Zonta, 1min47s064

8º) William Starostik, 1min47s458

9º) Lico Kaesemodel, 1min47s463

10º) Cacá Bueno, 1min47s471