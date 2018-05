Manor ganha apoio de banco inglês para estreia na Fórmula 1

A Manor, uma das estreantes da Fórmula 1 em 2010, ganhou mais um apoio importante para a próxima temporada do Mundial. Depois de conseguir patrocínio da Virgin, que dará nome à escuderia, a equipe anunciou nesta segunda-feira um contrato com o banco inglês Lloyds.

"É uma nova era na Fórmula 1. A categoria atingiu um bom grau de estabilidade", afirmou Carl Wormbald, diretor do Llyods. O valor do patrocínio não foi divulgado oficialmente, mas o Financial Times publicou que as cifras giram em torno de 10 milhões de libras (cerca de R$ 28 milhões).

A Manor deve anunciar na terça-feira o pacote técnico para disputar sua primeira temporada. Além do acordo com a Virgin, a equipe deve divulgar a contratação do brasileiro Lucas di Grassi, que será companheiro do alemão Timo Glock.