Mansell vence e Emerson fica em 2º O inglês Nigel Mansell, campeão mundial de Fórmula 1 em 1992, cruzou a linha de chegada 408 centésimos na frente do brasileiro Emerson Fittipaldi, bicampeão da F1 na década de 70, e venceu a prova inaugural do GP Masters, disputada neste domingo no circuito sul-africano de Kaylami. Mansell liderou a etapa de ponta a ponta. Fittipaldi pressionou bastante o inglês durante toda a prova e tentou ultrapassagens principalmente na última das 30 voltas, mas no final prevaleceu o melhor acerto de carro do adversário. Ricardo Patrese, outro ex-piloto da Fórmula 1, terminou na terceira colocação. Na seqüência, completaram a prova Andrea de Cesaris, Derek Warwick e Hans Stuck. Animação - No pódio, antes de receber o troféu de segundo colocado das mãos do prefeito de Johannesburgo, Emerson mandou um recado para Mansell: ?A próxima é minha.? Aos 58 anos (completará 59 no dia 12 de dezembro), Emerson é o segundo mais velho da categoria, perdendo apenas para Jacques Laffite, que tem 62. Mansell tem 53 anos. A corrida deste domingo, diante de 70 mil pessoas, foi uma prova experimental. Os organizadores estão contatando promotores para a temporada de 2006, que deverá ter cinco corridas, incluindo uma em circuito de rua nos Estados Unidos. Eis a relação dos dez primeiros colocados: 1º Nigel Mansell - 50m55s154 2º Emerson Fittipaldi - a 0s408 3º Riccardo Patrese - a 20s662 4º Andrea De Cesaris - a 21s700 5º Derek Warwick - a 21s853 6º Hans Stuck - a 23s201 7º Christian Danner - a 24s118 8º Eddie Cheever - a 32s205 9º Jan Lammers - a 32s778 10º Eliseo Salazar - a 43s419