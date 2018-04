Marc Coma vence quarta etapa do Rally Dakar

O espanhol Marc Coma, atual campeão do Rally Dakar entre as motos, venceu nesta terça-feira a quarta etapa da disputa, realizada entre as cidades de Fiambala, na Argentina, e Copiapó, no Chile. Assim, ele conseguiu quebrar a hegemonia dos franceses entre as motos, que haviam vencido as provas anteriores.

Coma completou a quarta etapa com o tempo de 1h46min58. Dois franceses terminaram atrás dele: David Casteu, que foi 2min04 mais lento, e Cyril Despres, 3min14. O triunfo deixou Coma em sexto lugar na classificação geral das motos, que é liderada por Despres.

Tiago Fantozzi foi o melhor brasileiro entre as motos. Ele terminou a quarta etapa em 19.º lugar, com o tempo de 2h01min35, 14min37 atrás de Coma. Na classificação geral, ele está em 17.º lugar.