Marc Gené e Minassian vencem as Mil Milhas, em Interlagos

Livio Oricchio, do Estadão

O espanhol Marc Gené e francês Nicolas Minassian, da Peugeot, as Mil Milhas na noite deste sábado, em Interlagos, mas o português Pedro Lamy, companheiro de Stephane Sarrazin, da França, também da Peugeot, conquistou o título da Le Man Series com a segunda colocação. Os brasileiros mais bem colocados foram Alexandre Negrão, pai e filho, em parceria com Andreas Mattheis, de Ferrari F430 GT, em oitavo na classificação geral, segundo na categoria LMGT2.