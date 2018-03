Marc Gene é o mais rápido em Paul Ricard Três equipes da F-1 iniciaram hoje um período de três dias de testes no circuito francês de Paul Ricard. O mais rápido do dia foi o espanhol Marc Gene, piloto de testes da Williams/BMW, que cravou o tempo de 1min13s650. Gene, com 104 voltas, foi o piloto que mais andou no circuito. O alemão Heinz-Harald Frentzen, da Sauber, foi o segundo, com 1min14s632, enquanto Cristiano da Matta, da Toyota, ficou em terceiro com o tempo de 1min15s915. Em quarto lugar, ficou outro piloto brasileiro: Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, com 1min16s445. A Sauber informou que Frenten testou compostos de pneus para o GP de Mônaco, dia 1º de junho. Hoje, em Londres, o diretor da divisão esportiva da BMW, Mario Theissen, anunciou que a marca alemã continuará na categoria após 2004, quando termina o contrato com a Williams. Há duas possibilidades: a renovação do contrato ou a criação de uma escuderia própria.