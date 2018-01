Marc Gené quebra recorde em Valencia O piloto de testes da Williams, o espanhol Marc Gené, quebrou nesta quarta-feira o recorde do circuito de Valencia ao estabelecer a marca de 1:10.451. O recorde anterior estava em poder do escocês David Coulthard que , há duas semanas, havia obtido o tempo de 1:10.813. Gené conseguiu a nova marca durante a segunda sessão de treinos da manhã, quando fazia testes de pneus, preparando o carro da Williams para o GP de Monaco. O brasileiro Antonio Pizzonia também testou o carro no circuito espanhol. Os testes na equipe continuam amanhã, desta vez com Ralf Schumacher. Além da Williams, realizaram testes hoje em Valencia, Renault, BAR e a Jordan. Veja os tempos do dia: 1.- Marc Gené (ESP) Williams 1.10.451 114 voltas 2.- Antonio Pizzonia (BRA) Williams 1.12.001 105 voltas 3.- Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1.12.516 51 voltas 4.- Jarno Trulli (ITA) Renault 1.12.721 55 voltas 5.- Fernando Alonso (ESP) Renault 1.12.955 55 voltas 6.- Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1.13.118 60 voltas 7. Anthony Davidson (ING) BAR 1.15.145 6 voltas.