Marcello Thomaz é pole na F-Renault O paulista Marcello Thomaz, da Giaffone Racing, larga na pole neste domingo, na sexta etapa da Fórmula Renault, em Londrina. Ele obteve sua primeira pole na categoria com 1m14s895. Paulo Salustiano, paulista da M4T, sai em segundo (1m14s906). O campeonato tem Allan Khodair, da Giaffone Racing, como líder, com 87 pontos, seguido de Diego Freitas, da Avallone, com 78. A largada será às 13h20 e a ESPN Brasil anuncia transmissão ao vivo.