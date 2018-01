Marcos Gomes e Felipe Fraga dominam Stock Car em Campo Grande

Marcos Gomes e Felipe Fraga, nesta ordem, foram os vencedores, neste domingo, das duas corridas da etapa de Campo Grande da Stock Car. Líder do campeonato, Gomes ficou ainda mais perto do título com a vitória apertada na primeira prova do dia ao segurar as investidas de Allam Khodair. Após 30 voltas, cruzou a linha de chegada com apenas 1s840 de vantagem.

Thiago Camilo, fisicamente esgotado após guiar o seu carro sem a direção hidráulica, superou Ricardo Maurício para assegurar a terceira colocação da corrida. Rubens Barrichello fez ótima prova de recuperação e terminou a prova no quinto lugar. Cacá Bueno, vice-líder do campeonato, foi apenas o 10º colocado.

Na segunda corrida, com 18 voltas, o grid de largada é invertido nas 10 primeiras colocações da primeira prova. Assim, Cacá Bueno foi o pole, mas viu a vitória escapar na última volta com a ultrapassagem de Felipe Fraga. Ricardo Maurício foi o terceiro colocado, com Rubens Barrichello e Max Wilson na sequência.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcos Gomes sofreu bastante após rodar durante a prova e, com boa recuperação, ainda levou o carro à zona de pontuação, chegando em 12º lugar.

Na classificação geral, Marcos Gomes abriu vantagem e tem 209 pontos, contra 175 de Cacá Bueno. Na sequência estão Daniel Serra (156), Rubens Barrichello (142) e Allam Khodair (140). Faltam 3 etapas para o fim da temporada: Curitiba, em 18 de outubro; Tarumã (RS), em 8 de novembro; e Interlagos (São Paulo), no dia 13 de dezembro.