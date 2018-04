Mark Webber diz que carro da Ferrari é favorito

MADRI - O piloto australiano Mark Webber, da Red Bull, afirmou que a Ferrari "terminou a temporada passada muito forte", mas acredita que este ano voltará a ser o principal adversário da escuderia italiana.

Apesar de o piloto espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, ter dito que a Red Bull tem "o carro mais potente", Webber acha que o F150 Italia será o favorito na primeira corrida do Mundial, no dia 25 de março, na Austrália.

"A Ferrari terminou o ano muito forte e o carro está correndo muito. Sempre estão aí, nunca perdem tempo, são muito rápidos e a equipe está muito bem organizada", explicou.

Na temporada passada, a escuderia de Maranello completou 2.194 voltas, 97,2% do total do campeonato. A Red Bull foi a segunda equipe mais consistente, com 93,4%.