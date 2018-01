Mark Webber é o mais rápido em treino O piloto australiano Mark Webber, da Williams, foi o mais rápido no segundo dia de testes que a escuderia realiza na temporada 2005, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Nesta terça-feira, após 115 voltas, ele marcou o melhor tempo em 1:16.558. Em segundo ficou o alemão Nick Heidfeld, que disputa a segunda vaga na Williams com o brasileiro Antonio Pizzonia. O brasileiro Enrique Bernoldi, piloto de testes da BAR, ficou em sexto, com 1:20.178. Confira os tempos desta terça-feira: 1) Mark Webber (AUS/Williams) - 1:16.558 (115 voltas) 2) Nick Heidfeld (ALE/Williams) - 1:16.765 (80 voltas) 3) Franck Montagny (FRA/Renault) - 1:17.458 (104 voltas) 4) Anthony Davidson (ING/BAR) - 1:18.533 (95 voltas) 5) Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1:18.950 (40 voltas) 6) Enrique Bernoldi (BRA/BAR) - 1:20.178 (130 voltas)