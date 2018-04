Mark Webber é o mais rápido no primeiro dia de treinos em Interlagos O australiano MArk Webber, da Red Bull, foi o mais rápido nos primeiros treinos livres no Autódromo de Interlagos. Seu tempo foi de 1min13s811 seguido do inglês Jason Button, da McLaren, 1min13s825 e do seu compatriota Lewis Hamilton, 1m13s961.