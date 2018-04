Mark Webber é o mais rápido no primeiro treino livre do GP do Brasil

SÃO PAULO - Na abertura da 40ª edição do GP do Brasil de Fórmula 1, o piloto australiano Mark Webber foi o mais rápido no primeiro treino livre realizado no circuito de Interlagos, na manhã desta sexta-feira, em São Paulo. Com a Red Bull, ele fez o tempo de 1min13s811 em sua melhor volta. Mas o dia ainda terá uma segunda sessão, prevista para começar às 14 horas.

Ainda na briga pelo vice-campeonato da Fórmula 1 - está em quarto lugar no campeonato -, Webber conseguiu superar no treino livre o seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, que já conquistou o título antecipado da temporada. O outro piloto da Red Bull ficou com o quarto melhor tempo na sessão realizada na manhã desta sexta-feira.

Entre os dois pilotos da Red Bull ficaram justamente os dois da McLaren. O inglês Jenson Button, que está em segundo lugar na temporada e é o favorito para levar o vice-campeonato, conseguiu o segundo melhor tempo desta sexta-feira (1min13s825). Enquanto isso, o também inglês Lewis Hamilton terminou a sessão com a terceira colocação (1min13s961).

Mesmo com o apoio da torcida - o público ainda foi pequeno na manhã desta sexta-feira -, os pilotos brasileiros tiveram desempenho discreto no treino livre. Felipe Massa, da Ferrari, ficou em quinto lugar (1min14s507), Rubens Barrichello, da Williams, terminou na 13ª posição (1min15s663) e Bruno Senna, da Renault, foi o 14ª colocado (1min15s732).

O Brasil ainda teve mais um representante no primeiro treino livre. Reserva na Lotus, o brasileiro Luiz Razia foi chamado para participar apenas desta sessão e terminou em 20º lugar, com o tempo de 1min17s595. Outros novatos tiveram a mesma chance, como o checo Jan Charouz (Hispania) e os franceses Romain Grosjean (Renault) e Jean-Eric Vergne (Toro Rosso).

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA:

1) Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min13s811

2) Jenson Button (ING/McLaren) - 1min13s825

3) Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min13s961

4) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1min14s025

5) Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min14s507

6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min14s541

7) Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min15s162

8) Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min15s178

9) Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min15s241

10) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min15s321

11) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - 1min15s468

12) Romain Grosjean (FRA/Renault) - 1min15s547

13) Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1min15s663

14) Bruno Senna (BRA/Renault) - 1min15s732

15) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min15s747

16) Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min15s836

17) Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min15s979

18) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min16s052

19) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - 1min16s514

20) Luiz Razia (BRA/Lotus) - 1min17s595

21) Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min18s140

22) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin) - 1min18s653

23) Daniel Ricciardo (AUS/Hispania) - 1min18s952

24) Jan Charouz (RCH/Hispania) - 1min19s577