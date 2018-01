Mark Webber lidera treino em Valência O piloto australiano Mark Webber, contratado pela Williams para a temporada 2005 da Fórmula 1, foi o mais rápido no treino realizado nesta terça-feira em Valência, na Espanha. São os últimos ajustes das equipes para o campeonato que começa no dia 6 de março, em Melbourne, com o GP da Austrália. Sem a presença da McLaren, que foi a mais rápida no treino de segunda (com Pedro de la Rosa), Webber marcou 1m10s087 na melhor de suas 154 voltas na pista. Já o alemão Michael Schumacher simulou uma corrida com a Ferrari e ficou com o terceiro tempo do dia (1m11s490), atrás do seu irmão Ralf, que fez 1m11s005 com o Toyota. O brasileiro Rubens Barrichello também esteve na pista nesta terça-feira. Ele conseguiu apenas o 4º tempo com a Ferrari, ao marcar 1m12s154. E o quinto piloto da Fórmula 1 que participou dos testes em Valência foi o japonês Takuma Sato, da BAR. Confira os tempos do dia: 1º Mark Webber (Williams) - 1m10s087 (154 voltas) 2º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m11s005 (64) 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m11s490 (142) 4º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m12s154 (64) 5º Takuma Sato (BAR) - 1m13s252 (82)