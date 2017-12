Mark Webber vence na Fórmula 3000 O piloto australiano Mark Webber venceu neste sábado o GP da França de Fórmula 3000, disputado no circuito de Magny Cours logo após a definição do grid de largada da Fórmula 1. Webber, da equipe Supernova, completou a prova em 54min39s769, mais de sete segundos à frente do inglês Justin Wilson, líder do campeonato, agora com apenas um ponto a mais que o australiano (37 a 36). O terceiro lugar da corrida foi do checo Tomas Enge, que ocupa a mesma posição na classificação, com 32 pontos. O melhor brasileiro foi Mario Haberfeld, companheiro de equipe de Webber, que terminou na sétima colocação. Antônio Pizzonia foi o 10º e seu companheiro na Petrobrás Jr, Ricardo Sperafico, 13º. Atrás dele, chegaram Jaime Melo, da Durango, em 14º, e Rodrigo Sperafico (Coloni), 15º. Ricardo Maurício, que corre pela Red Bull, não completou a prova.