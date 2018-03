Mark Webber vence prova da F-3000 O australiano Mark Webber venceu neste sábado o GP de Mônaco de F-3000, no circuito de Montecarlo, quinta prova da categoria no ano. Ele superou o inglês Justin Wilson e os franceses Stéphane Sarrazin e Sébastien Bourdais. Os brasileiros melhores colocados foram Ricardo Sperafico e Ricardo Maurício, com a quinta e a sexta posição, respectivamente. Confira a ordem de chegada: 1) Mark Webber 2) Justin Wilson 3) Stephane Sarrazin 4) Sébastien Bourdais 5) Ricardo Sperafico 6) Ricardo Mauricio 7) Tomas Enge 8) Fabrizio Gollin 9) Rodrigo Sperafico 10) Victor Maslov 11) Jaime Melo 12) Mario Haberfeld 13) Patrick Friesacher Confira a classificação do Campeonato Mundial de F-3000: 1) J. Wilson - 31 pontos 2) M. Webber - 20 pontos 3) T. Enge - 18 pontos 4) B. Leinders - 12 pontos 5) J. Melo - 8 pontos 6) S. Bourdais - 7 pontos 7) Antonio Pizzonia - 7 pontos 8) D. Manning - 6 pontos 9) D. Saelens - 5 pontos 10) M. Haberfeld (Bra) 4 pontos 11) S. Sarrazin - 4 pontos 12) J. Camathias - 2 pontos 13) P. Friesacher - 2 pontos 14) R. Sperafico - 2 pontos 13) F. Gollin - 1 ponto 14) A. Piccini - 1 ponto 15) Ricardo Mauricio - 1 ponto