Marques perde lugar na Minardi O piloto da Malásia, Alex Yoong, vai substituir o brasileiro Tarso Marques na Minardi já a partir do Grande Prêmio da Itália, marcado para o dia 16 de setembro, no circuito de Monza. Segundo anúncio feito pela escuderia nesta segunda-feira, Yoong, de 25 anos, recebeu a superlicença depois de se submeter a dois dias de testes na Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O malaio deverá correr nas três últimas provas da temporada - Monza (16 de setembro), Indianápolis (30 de setembro) e Japão (14 de outubro). Yoong é o primeiro piloto da Malásia a correr na Fórmula 1. O brasileiro foi substituído depois de uma temporada muito ruim. Terminou apenas 5 dos 12 Grandes Prêmios que disputou este ano e no GP de Silverstone foi o primeiro piloto a não conseguir classificação em três anos.