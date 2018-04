Márquez fatura pole em etapa da França da MotoGP; Rossi é o 7º

Irregular neste início de temporada, o espanhol Marc Márquez deu sinais de reação na MotoGP ao faturar a pole position na etapa da França, no treino classificatório deste sábado. Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi decepcionou ao obter apenas o 7º lugar no circuito de Le Mans.

Márquez, atual bicampeão, obteve sua terceira pole na temporada ao marcar 1min32s246, impondo quase meio segundo de vantagem sobre o italiano Andrea Dovizioso (1min32s749). O espanhol Jorge Lorenzo, vencedor da prova anterior, vai completar a primeira fila na corrida francesa neste domingo. Lorenzo, segundo mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, anotou 1min32s846 neste sábado.

Longe das primeiras posições, Valentino Rossi precisou se contentar com o sétimo posto no grid. O italiano não passou do 1min33s352, mostrando que não obteve bom ajuste para a corrida na França. Na sexta, ele já não se destacara, ao registrar apenas o sexto melhor tempo do dia.

Se não repetir no domingo as boas performances da temporada, Rossi poderá até perder a liderança do Mundial. Ele soma 82 pontos, contra 67 de Dovizioso, que sairá em posição mais favorável na corrida, largando em segundo.

Rossi largará atrás também do britânico Cal Crutchlow (em quarto, com 1min32s897), do italiano Andrea Iannone (1min33s001) e do britânico Bradley Smith (1min33s299). O espanhol Dani Pedrosa, fora das últimas três corridas, anotou o oitavo tempo - 1min33s419. O italiano Danilo Petrucci (1min33s556) e o espanhol Aleix Espargaró (1min33s665) completam o Top 10 do grid. A corrida deste domingo terá início às 9 horas (horário de Brasília).