Márquez vê rivais baterem na disputa pelo 2º lugar e vence com folga na MotoGP

O espanhol Marc Márquez fez uma grande corrida neste domingo e venceu a etapa da Espanha da MotoGP no circuito de Jerez de la Frontera. Depois de largar na quinta colocação, o tetracampeão assumiu a ponta a 17 voltas do fim e ainda contou com uma confusão entre os três pilotos que vinham atrás para vencer com tranquilidade.

Com bom ritmo durante toda a prova, Marquez usou da experiência e foi ganhando posições aos poucos. A liderança ele assumiu após deixar para trás o compatriota Jorge Lorenzo, que fez uma excelente largada e saltou do segundo para o primeiro lugar após o sinal verde.

O inglês Cal Crutchlow, que havia feito a pole, caiu para quarto e depois acabou abandonando a corrida. Depois que Marquez assumiu a liderança da prova, Lorenzo passou a ser pressionado pelo italiano Andrea Dovizioso.

Dovizioso havia deixado outro espanhol, Dani Pedrosa, para trás e foi com tudo em busca do segundo lugar. O italiano deu o bote, Lorenzo foi retomar a posição e não viu que Pedrosa tentava surpreender os dois. Os três se chocaram e foram parar nas britas.

Quem se beneficiou da confusão foi o francês Johann Zarco, que fazia uma corrida regular e garantiu o segundo lugar. O italiano Andrea Iannone ainda esboçou uma pressão no final, mas fechou o pódio na terceira colocação.

O quarto lugar ficou com o italiano Danilo Petrucci, seguindo pelo compatriota Valentino Rossi. O australiano Jack Miller foi o sexto, com os espanhóis Maverick Viñales e Alvaro Bautista, na sétima e oitava colocações. O nono lugar foi para o italiano Franco Morbidelli e o finlandês Mika Kallio fechou a lista dos dez melhores pilotos na Espanha.

Com a vitória Marc Márquez assumiu a liderança na classificação geral com 70 pontos. Zarco agora é o segundo colocado com 58 pontos, seguido pelo espanhol Maverick Viñales, que tem 50. A MotoGP volta às pistas no próximo dia 20 na etapa da França.