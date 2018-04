Martin Whitmarsh assume presidência da Fota

"Todas equipes estão ansiosas para trabalhar com Martin Whitmarsh, para continuar o desenvolvimento das atividades de interesse a longo prazo da Fórmula 1, em colaboração com as outras partes interessadas", afirma a associação, em nota oficial.

Stefano Domenicali, chefe da equipe Ferrari, foi eleito vice-presidente da Fota. Christian Horner, chefe da Red Bull, será o responsável pelo Grupo Esportivo de Trabalho da associação. Já Ross Brawn, chefe da Mercedes, seguirá no comando do Grupo Técnico de Trabalho.