Marussia confirma presença no 1º teste da F1 em 2014

A escuderia baseada em Bandury, no Reino Unido, participará dos testes usando novos motores, agora fornecidos pela Ferrari, depois de ter disputado a temporada passada da F1 com propulsores da Cosworth. O novo carro da equipe, cuja apresentação oficial está marcada para o dia 28, será guiado pela dupla formada pelo francês Jules Bianchi e pelo inglês Max Chilton, que já foram titulares do time em 2013.

Ao confirmar também que irá andar com o seu novo carro, o MR03, a Marussia deixou a Lotus como única equipe que não garantiu a presença do seu modelo de 2014 na pista de Jerez na próxima semana. A escuderia é a única, por sinal, que ainda não anunciou a data da apresentação oficial do monoposto que terá no próximo campeonato da F1.

Desta forma, o carro que a Lotus usará no Mundial de 2014 só deverá ser visto pela primeira vez na pista no circuito de Sakhir, no Bahrein, palco da segunda semana de testes coletivos da categoria, entre 19 e 22 de fevereiro.