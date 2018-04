Marussia confirma venezuelano em 1.º treino no Bahrein

"Estou muito feliz com essa oportunidade de dirigir em meu primeiro treino livre da temporada", disse o piloto de 26 anos, que anteriormente testou para Force India e Caterham. "Será bom voltar ao carro - especialmente guiar um carro da F1 outra vez - e com a minha experiência anterior na F1 me sinto mais do que confortável e pronto", completou.

González assumirá o cockpit do carro do titular Jules Bianchi no primeiro treino livre no circuito de Sakhir. Esta primeira sessão preparatória para a prova de domingo, por sinal, contará com outra novidade confirmada na última quarta. O finlandês Heikki Kovalainen, recontratado pela Caterham como piloto reserva, estará na pista nos primeiros trabalhos desta sexta no Bahrein, onde o holandês Giedo van der Garde, titular da escuderia, cederá espaço para o experiente ex-integrante das equipes McLaren, Renault, Lotus e da própria Caterham, de 31 anos.