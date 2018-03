Massa abandona após quebra do motor Felipe Massa voltou em Melbourne a disputar um GP desde a etapa de Suzuka, no fim do campeonato de 2002. Na primeira parte da corrida, travou uma bela batalha com Kimi Raikkonen, da McLaren, pelo 11º lugar. O ano de experiência, em 2003, na Ferrari, como piloto de testes, lhe ajudou na evolução técnica do acerto do carro. Suas escapadas de pista, porém, continuam ocorrendo. Na 19ª volta, na curva 5, chegou a rodar. Massa tem de provar para a Fórmula 1 que é capaz de errar menos. "No começo, meu C23 estava bem equilibrado, mas depois começou a sair de frente. Meu objetivo era terminar as 58 voltas, o que não foi possível pela quebra do motor." Era a 44ª volta e estava em décimo.