Massa acha que larga entre os 12 primeiros O piloto brasileiro Felipe Massa se disse satisfeito com o rendimento da Sauber nos treinos livres desta sexta-feira. Otimista, ele acha que tem boas chances de ficar entre os 12 primeiros no grid de largada para o GP do Bahrein, a ser disputado neste domingo no circuito de Sakhir ?Ainda temos o que melhorar no carro antes da tomada classificatória de amanhã (03), mas acredito que dá para repetir o desempenho das duas primeiras etapas?, explicou o brasileiro, que largou em 11º tanto na Austrália como na Malásia. Apesar do otimismo, Massa conta com uma sessão muito difícil, especialmente em função do rendimento dos pneus Michelin sob temperaturas altas como as que vêm sendo registradas no Bahrein e que superam os 50 graus na pista. ?Os Michelin estão muito rápidos na primeira volta. Os Bridgestone parecem mais consistentes, mas na classificação esse será um problema?, admitiu.