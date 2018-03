Massa: 'Acho que mereço um passaporte turco'

Absolutamente em casa. É assim que Felipe Massa se sente quando corre em Istambul. Lá, o brasileiro da Ferrari ganhou, neste domingo, pela terceira vez seguida o Grande Prêmio da Turquia. "Ganhar pela terceira vez aqui é fantástico. Acho que até mereço um passaporte turco por isso", brinca. Veja também: Classificação - Pilotos e construtores Massa vence pela terceira vez seguida o GP da Turquia A terceira vitória de Massa no GP da Turquia Barrichello: 257 GPs e 15 anos de história "Tive um final de semana sensacional, com pole e vitória, assim como aconteceu nos dois últimos anos. A Turquia é um lugar especial para mim porque é o lugar onde ganhei minha primeira corrida. Tem muita torcida da Ferrari, o ambiente é bom. Então, me sinto correndo em casa", descreveu o brasileiro, que ganhou todas as corridas que disputou com a Ferrari em território turco. Mas a vitória não foi tão fácil, segundo Massa. "Os pneus macios e usados se comportaram melhor do que os pneus duros. Quando os coloquei, no final da corrida, as coisas ficaram complicadas. Mas mesmo assim pude manter a ponta." Já projetando a próxima etapa, o GP de Mônaco, daqui a duas semanas, Massa espera conseguir mais do que um terceiro lugar - atrás de Lewis Hamilton e Fernando Alonso, ambos da McLaren. "No ano passado, a McLaren estava muito forte em Montecarlo, mas agora acho que poderemos ter um bom final de semana lá, pela concepção do carro."