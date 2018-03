Massa acredita em nova vitória no GP da Turquia

O brasileiro Felipe Massa, que neste domingo larga na pole com sua Ferrari pelo terceiro ano seguido no Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, disse ao final dos treinos de classificação que será fantástico repetir o resultado no domingo. Veja também: Blog do Livio Oricchio: notícias e bastidores da F-1 "Estou feliz por ter conseguido a terceira pole consecutiva neste circuito, o que me dá uma grande motivação. Seria fantástico repetir o mesmo resultado", comentou Massa. "É muito divertido correr aqui. Hoje o carro foi muito bem e aproveitei ao máximo", completou. Por último, Massa destacou que precisará "ter cuidado" com os pilotos próximos a ele no grid de largada e que "será muito importante escolher muito bem os pneus, de acordo com a evolução da pista e da temperatura".