Massa acredita em pontos em Sepang Se depender de entusiasmo, Felipe Massa já tem garantido um bom resultado no GP da Malásia, domingo, segunda etapa da F-1. O brasileiro da Sauber disse gostar muito de correr em Sepang. E explicou: "É porque a pista tem muitas curvas rápidas, nas quais se pode adotar um bom ritmo de corrida e que permite muitas oportunidades de ultrapassagem.? Massa participou neste domingo, junto com seu companheiro de equipe, o canadense Jacques Villeneuve, de evento em comemoração aos 10 anos de parceria entre a Sauber e a Petronas, a companhia de petróleo da Malásia. Ambos deram algumas voltas em um circuito de 1.800 m montado nas ruas de Kuala Lumpur. Também fizeram simulação de paradas nos boxes e troca de pneus. Cerca de 80 mil pessoas assistiram à exibição. Villeneuve está na berlinda na Sauber. Seu péssimo desempenho em Melbourne fez aumentar a possibilidade de ele ser dispensando ainda nesta fase inicial da temporada. E o canadense parece não estar mesmo confiança. Ele fala com precaução sobre a corrida na Malásia, pois considera a pista "muito difícil?.