Massa acredita que conquistará a pole para o GP da Austrália Com o melhor tempo na segunda sessão de treino para o GP da Austrália, no Circuito de Melbourne, o brasileiro Felipe Massa elogiou nesta sexta-feira o desempenho de sua Ferrari. Além disso, o piloto se mostrou otimista e disse que acredita na conquista da pole position para a corrida de domingo. "Não gosto de apostar dinheiro em ninguém. Porém, as pessoas estão apostando em mim e elas ganharão", contou Massa, que no ano passado nem chegou a completar a corrida na Austrália. "É importante estar na frente dos rivais neste ano. Tenho um bom carro e procuro me empenhar." Massa busca a quarta pole da carreira. Ele já largou em primeiro na Turquia, no Japão e no Brasil. "Foi uma boa sexta-feira, que serviu para mostrar que a Ferrari está no caminho certo. Agora, é o momento de nos concentrarmos para brigar pela pole." O treino classificatório para o GP da Austrália acontecerá na madrugada deste sábado, a partir da meia-noite (horário de Brasília). Os principais rivais de Massa na temporada são o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, e o seu próprio companheiro Kimi Raikkonen.