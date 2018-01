Massa admite erro em disputa com Hamilton Felipe Massa admitiu que errou ao forçar a ultrapassagem sobre Lewis Hamilton, na luta pelo segundo lugar, na quinta volta do GP da Malásia. Na sua terceira tentativa de passar o inglês da McLaren, o ferrarista perdeu o ponto de freada da curva, passeou na grama e caiu para o quinto lugar, posição em que terminou a corrida. "Com certeza foi um erro, se não fosse eu teria conseguido a ultrapassagem. Na vida a gente tem que tentar, hoje [domingo] eu tentei, mas infelizmente não deu certo. Teria tudo para brigar pela vitória, mas fica para a próxima", disse o brasileiro, em entrevista à TV Globo. O começo de temporada vem sendo decepcionante para Massa. Mais rápido na maioria dos testes na pré-temporada, o brasileiro chegou apenas na sexta colocação no GP da Austrália, prejudicado por um problema no câmbio que o obrigou a largar da última posição. Neste domingo, no Circuito de Sepang, Massa saiu na pole position, mas largou mal e perdeu duas posições logo nas primeiras curvas. Depois do erro ao tentar a ultrapassagem sobre Hamilton, na quinta volta, passou toda a prova atrás do alemão Nick Heidfeld, da BMW Sauber. Depois da prova, Massa se disse surpreso com o desempenho da McLaren. "Não me surpreendeu o fato de eles terem chegado na frente, porque eles têm dois excelentes pilotos, mas me surpreendeu a velocidade deles aqui." Quinto colocado do campeonato, com sete pontos, o brasileiro terá apenas uma semana para esfriar a cabeça e não deixar Alonso (primeiro, com 18 pontos) e Raikkonen (segundo, com 16) dispararem na classificação. No próximo domingo, será disputado o GP do Bahrein.