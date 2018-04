Massa adota estratégia diferente para aumentar chances

"As penalidades para dois dos pilotos à minha frente, Webber e Hamilton, significaram que eu subi no grid para o quarto lugar, um ponto de onde posso competir com os líderes. Largar com os médios será certamente uma vantagem, mas para ter uma boa corrida será vital encontrar a melhor estratégia e garantir que tudo funcione perfeitamente", disse.

Usando os pneus duros, Massa ficou apenas em sexto lugar na terceira fase do treino de classificação, mas foi beneficiado com as punições impostas a Mark Webber e Lewis Hamilton e ganhou duas posições. O brasileiro também explicou que não estava se sentindo bem com os compostos médios durante o treino classificatório.

"Estou muito satisfeito com o resultado deste treino de classificação, porque no final, a decisão de assumir um risco na Q3, indo em uma direção diferente da que tínhamos inicialmente previsto, acabou por ser melhor. Com o composto médio, eu não me sentia capaz de lutar pelos primeiros lugares, o carro tinha pouca aderência e sofri muito na parte traseira. Mesmo com os pneus duros, as chances de acabar ainda mais para baixo eram extremamente altas, mas ainda assim optei por ficar com os pneus com os quais me senti mais confortável", comentou.