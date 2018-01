Massa agrada no 1º treino na Sauber O piloto brasileiro Felipe Massa supreendeu em seu primeiro teste na Sauber, realizado nesta terça-feira. Massa deu 52 voltas no circuito italiano de Mugello e, na melhor delas, cravou 1min.26s230, ficando apenas 7 décimos da marca do alemão Nick Heidfeld de um mês atrás. ?Foi surpreendente para um estreante. Ele andou com o mesmo acerto do treino que fizemos aqui há um mês. Posso garantir que o Felipe superou as nossas expectativas?, afirmou o engenheiro Gianpaolo Dallara. Heidfeld tem dois anos de Fórmula 1 e um na Sauber. O brasileiro, de 20 anos, e uma das maiores promessas do automobilismo nacional, ficou satisfeito com seu desempenho. ?É uma pequena parte do meu sonho que já consegui realizar. A equipe me recebeu muito bem e facilitou bastante o trabalho neste primeiro dia. Parecia que já nos conhecíamos há muito tempo?, agradeceu. Os treinos continuam amanhã.