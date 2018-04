Massa anuncia participação em prova de kart em novembro

RIO - O piloto da Ferrari Felipe Massa afirmou nesta quinta-feira que disputará uma prova de kart em novembro, marcando sua volta às pistas pela primeira vez desde o grave acidente sofrido no Grande Prêmio da Hungria em agosto.

"Vou disputar novamente o Desafio das Estrelas, que é um dos eventos mais badalados do fim do ano", disse Massa, em vídeo divulgado pela organização da corrida, sobre a prova de kart a ser realizada entre 27 e 29 de novembro, em Florianópolis.

"É uma festa incrível, a gente reúne os melhores pilotos de todas as categorias do mundo: Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car", acrescentou o piloto, ele próprio um dos organizadores do evento anual.

Massa, de 28 anos, sofreu traumatismo craniano após ser atingido acima do olho esquerdo por uma mola de quase 1 kg que se soltou do carro de Rubens Barrichello, da Brawn GP, durante o treino classificatório para o GP da Hungria.

O piloto, que passou vários dias em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos após o grave acidente, tem seu retorno à Ferrari previsto apenas para 2010.

A escuderia italiana contratou este mês o piloto Giancarlo Fisichella para substituir Massa, vice-campeão do ano passado, nas últimas provas da atual temporada.

De acordo com Massa, o heptacampeão mundial Michael Schumacher, seu ex-companheiro na Ferrari, também vai disputar a prova de kart em novembro, assim como o próprio Barrichello, atual vice-líder do campeonato de F-1.