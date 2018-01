Massa apóia irmão na Copa Corsa Felipe Massa vai estar neste domingo no autódromo de Interlagos. Não para correr, pois o piloto da Sauber só acelera, agora, sexta-feira, nos primeiros treinos para o GP da Áustria de Fórmula 1. Desta vez, ele estará na torcida. Por um bom motivo: seu irmão Eduardo, o Dudu, de 16 anos, estréia no automobilismo, competindo na Copa Corsa. Dudu é "verde?? de tudo. Andou com o carro pela primeira vez na sexta-feira. Sob os olhares atentos do irmão, que chegou da Europa é foi direto vê-lo treinar. "Ele prestou atenção no meu traçado e fez algumas observações, especialmente sobre o jeito como eu contornava o Laranjinha??, disse Dudu. O garoto não pretende seguir os passos do irmão mais velho e fazer carreira nas pistas. Para ele, as corridas são um hobby. Seu objetivo é formar-se no futuro em Propaganda e Marketing. Isso não quer dizer, porém, que Dudu não pretenda se dedicar no automobilismo. "Vou procurar fazer as coisas direito.?? O GP da Copa Corsa, primeira etapa do campeonato, tem largada prevista para as 10h30. A prova vai ser disputada em 35 minutos, mais duas voltas.