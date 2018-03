Massa 'aprende' a guiar em Mônaco e larga na pole-position O brasileiro Felipe Massa tirou a pole-position das mãos de seu companheiro de Ferrari, Kimi Raikkonen, para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, em sua última volta no treino oficial deste sábado. Massa, que antes do treino de classificação disse que não gosta do circuito de rua sinuoso e apertado, se manteve longe das proteções laterais da pista para conquistar sua 12a pole na F1 e a terceira da temporada. Ele marcou o tempo de 1min15s787, logo depois que o campeão mundial Kimi Raikkonen, vencedor em Mônaco com a McLaren em 2005, havia registrado 1min15s815. O britânico Lewis Hamilton de 23 anos, da McLaren, foi o terceiro mais rápido, com a McLaren dominando a segunda fila, com seu companheiro, o finlandês Heikki Kovalainen, conquistando a quarta colocação. "Ainda não acredito que estou na pole", disse Massa, que agora tem uma chance real de se tornar o primeiro brasileiro desde Ayrton Senna, em 1993, a vencer a corrida mais charmosa da temporada. "Eu forcei muito durante esses dias para aprender como dirigir aqui, porque esse é um lugar onde eu tinha muitas dificuldades toda vez que vinha ." Essa foi a primeira pole da Ferrari em Mônaco desde a conquistada por Michael Schumacher em 2000 e Massa agora tem a tarefa de se tornar o primeiro vencedor da equipe italiana desde a vitória do alemão em 2001. Sem falar que ele pode também colocar fim a um tabu de 29 anos. O último piloto da Ferrari a vencer o GP do principado largando na pole-position foi o sul-africano Jody Scheckter, em 1979, e a previsão do tempo para a corrida de domingo é de chuva, que pode causar grandes danos na pista. DECEPÇÃO DE HAMILTON O treino de classificação, com o céu cinzento ameaçando chover depois de períodos curtos de chuvas durante a noite e pela manhã, foi uma decepção para Hamilton em um circuito que gosta. Ele havia marcado o tempo mais rápido no treino livre de quinta-feira. "Acho que fizemos um trabalho sólido", disse o britânico, segundo colocado na dobradinha da McLaren na corrida do ano passado. "Com certeza, nós antecipamos que poderíamos ser um pouco mais rápidos, acho que fomos surpreendidos pelo ritmo da Ferrari." O polonês Robert Kubica, da BMW Sauber, divide a terceira fila com o alemão Nico Rosberg, da Williams, enquanto o bicampeão Fernando Alonso, vencedor da corrida nos últimos dois anos em Mônaco, fez o sétimo melhor tempo com seu Renault. O italiano Jarno Trulli, da Toyota, vencedor em Mônaco com a Renault em 2004, se classificou em oitavo. O companheiro de Alonso, o brasileiro Nelsinho Piquet, estreante na F1 e que atravessa um momento de muitas cobranças, não conseguiu melhorar sua situação e teve outro desempenho decepcionante se classificando em 17o lugar. David Coulthard, da Red Bull, bateu forte no final da segunda sessão de classificação na saída do túnel, o ponto mais rápido do circuito sinuoso, onde pode se chegar à velocidade de 280 quilômetros por hora. O escocês, que venceu duas vezes em Mônaco com a McLaren, bateu na proteção lateral antes de deslizar até a área de escape depois da chicane do porto, com uma roda do carro correndo sozinha pela pista em frente aos iates atracados na marina. Coulthard, o piloto mais velho do grid de largada com 37 anos, saiu ileso do acidente. Impossibilitado de participar da última sessão do treino, apesar de ter se classificado para ela, ele irá largar em décimo, ao lado de seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber.