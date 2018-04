Massa aprova desempenho em treinos livres na Espanha

"Tudo deu certo hoje, apesar da chuva que caiu pela manhã e acabou atrapalhando os testes que pretendíamos fazer logo no primeiro treino", avaliou o piloto. "Começamos a testar as novidades assim que a pista secou e aí terminamos na parte da tarde, atentos ao comportamento do carro com os dois tipos de pneus que a Pirelli trouxe para cá."

Apesar dos testes, que desviam a atenção dos pilotos para as atualizações, Massa mostrou bom desempenho na pista. Foi o segundo mais rápido na sessão inicial, atrás apenas do companheiro de equipe Fernando Alonso. E, com tempo seco, foi o quinto mais rápido do dia. "Mesmo nos trechos mais longos, o carro pareceu competitivo e isso me deixa confiante. Espero que consigamos no caminho certo até o fim do final de semana", projetou o brasileiro.