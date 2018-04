Massa aprova nova versão do carro da Ferrari para o GP da Espanha

BARCELONA - Dentre os muitos absurdos relativos ao controle doentio das informações na Fórmula 1 está o comportamento da Ferrari. Apenas um dos seus pilotos fala às sextas-feiras, por cinco minutos e apenas para as TVs. Como nesta, 10, foi a vez de Alonso atender a imprensa, nessas condições não compatíveis com o nível de profissionalismo que a Ferrari apregoa desenvolver, só foi possível saber o que Felipe Massa tem a dizer sobre o primeiro treino com a nova versão do modelo F138 através do comunicado da equipe, enviado por e-mail.

Se um repórter vê Massa no paddock e lhe pergunta como foi, não vai obter resposta por o piloto estar proibido de falar com os jornalistas. O pior na história é que essa regra é permeável, ainda que não oficialmente.

Não há exagero em se afirmar nova versão do F138. O carro concebido pelo grupo coordenado pelo grego Nikolas Tombazis tem no Circuito da Catalunha aerofólios dianteiro e traseiro novos. Mais: o posicionamento dos terminais de escape é outro. Essas macro mudanças representam, na realidade, outra forma de gerar pressão aerodinâmica, daí se falar em nova versão do F138.

Apesar do asfalto úmido de manhã, Massa completou 20 voltas, com 1min25s455 na melhor passagem, segunda do treino. O mais rápido foi Fernando Alonso, seu companheiro, 203 milésimos melhor. À tarde, já com pista seca, como deverá ser a sequência do fim de semana, Massa deu 37 voltas, com 1min23s110, somente 302 milésimos mais lento que Sebastian Vettel, da Red Bull, mas o suficiente para ficar apenas em quinto.

"Tudo ocorreu bem hoje. Começamos o trabalho (de conhecer o carro com as profundas alterações) de manhã, quando a pista estava secando e terminamos à tarde, prestando ao mesmo tempo atenção no comportamentos dos pneus Pirelli, em especial o novo duro", afirmou, segundo o divulgado pela Ferrari. A Pirelli distribuiu os novos duros e os médios.

"Mesmo nas séries seguidas de voltas (simulação de corrida) o carro se mostrou competitivo o que me deixa confiante. Espero continuar assim no fim de semana", disse Massa. Não foi possível saber, por exemplo, se os novos pneus duros permitiram melhorar ou piorar o desempenho. Se o desgaste dos pneus é elevado. Se o carro está, de fato, gerando mais pressão aerodinâmica, principal objetivo do pacote introduzido no GP da Espanha.

Em entrevista exclusiva ao Estado, no GP da China, Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, definiu esse controle desmedido da informação como "ridículo".

Massa é o sexto no campeonato, depois de quatro etapas, com 30 pontos. Alonso tem 47, quarto colocado, enquanto o líder é, como quase sempre, o talentoso Sebastian Vettel, da Red Bull, com 77.

Os carros voltam à pista, agora, amanhã, a partir das 5 horas, para mais uma sessão de treino livre. A definição do importante grid do GP da Espanha, pois as ultrapassagens são difíceis nos 4.655 metros do traçado catalão, começa às 9 horas, sempre no horário de Brasília. Para um país que tem cerca de 6 milhões de desempregados como a Espanha, o público hoje nas arquibancadas surpreendeu positivamente.