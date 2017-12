Massa assume erro por desclassificação

O brasileiro Felipe Massa, desclassificado do GP do Canadá de Fórmula 1, reconheceu seu erro ao não parar diante do sinal vermelho nos boxes. "Foi uma pena o que aconteceu, pois até aquele momento estava fazendo uma boa corrida e poderia ter somado pontos muito importantes para o campeonato. A verdade é que ao sair da rua dos boxes não me dei conta de que o sinal estava vermelho, nem vi", afirmou o piloto da Ferrari. Massa lamentou muito o fato de não ter marcado pontos num dia praticamente favorável para a rival McLaren. "É correto que os carros da McLaren foram muito fortes hoje [domingo], mas também é certo que nosso resultado não é o que devíamos ter tido. Podíamos ter acabado no pódio", acrescentou o brasileiro. Apesar de estar agora 15 pontos atrás do líder, o britânico Lewis Hamilton, o piloto acredita ainda é possível lutar pelo título. "O campeonato é muito longo e continua indefinido. Temos que trabalhar para melhorar o nosso nível", declarou. Ao comentar o violento acidente do polonês Robert Kubica, Massa ficou aliviado que nada de mais grave aconteceu com o piloto da BMW Sauber. "Estou feliz que Robert, que é um amigo, não tenha sofrido lesões graves. É quase um milagre." O Canadá já viu uma situação parecida com a desclassificação dupla de Massa e Giancarlo Fisichella em 1989. Naquele ano, o italiano Alessandro Nanini (Benetton) e o inglês Nigel Mansell (Ferrari) foram desclassificados depois de saírem do box depois de trocarem os pneus antes de ser dada a largada. Choveu antes da prova e todos os pilotos partiram para a volta de apresentação com pneus de pista molhada e os dois resolveram colocar compostos para piso seco.