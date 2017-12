Massa bate forte em treino em Barcelona O piloto brasileiro de Fórmula 1, Felipe Massa, que este ano correrá pela equipe Sauber, bateu forte nesta manhã durante treinos coletivos realizados no autódromo de Barcelona, na Espanha. Segundo o Bom Dia Brasil, da TV Globo, na quarta volta, uma das rodas se soltou e o carro bateu forte contra a mureta de proteção da pista. Felipe Massa saiu andando do carro e foi levado para o posto médico do circuito, onde demaiou por duas vezes. Depois disso, o piloto brasileiro foi levado para um hospital da cidade onde está sendo submetido a exames.