Massa chega ao Brasil com "apetite" O paulistano Felipe Massa, piloto da Sauber, já está em São Paulo para o GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, no outro domingo. Com desempenho excelente na etapa brasileira de 2004 (largou na quarta posição, liderou a corrida por duas voltas e terminou entre os oitos primeiros, marcando pontos para sua equipe), Massa está otimista. ?Não tem ninguém mais disposto a fazer uma boa apresentação do que eu. Fui muito bem no treino classificatório do ano passado. Deu para ver a galera se agitando nas arquibancadas. Vou tentar repetir o desempenho, mas também é preciso lembrar que há limites para uma equipe pequena como a Sauber. O carro é razoavelmente competitivo, mas para entrar na zona de pontos.? Ferrarista desde criancinha, o piloto está feliz da vida com a transferência para a escuderia italiana em 2006. Aos 24 anos, já sente diferença na badalação. ?Aumentou, desde o anúncio da Ferrari. Nas corridas seguintes, o assédio da imprensa internacional aumentou nos boxes da Sauber e tem muita gente me procurando para entrevistas. Aqui no Brasil, a agenda está ainda mais lotada.? Ele tem feito ?um pouco de tudo? desde que chegou. Até dançar em um programa de tevê ? no Altas Horas, da Rede Globo, apresentado por Serginho Groissman (o programa vai ao ar na madrugada deste sábado). Mas conseguiu um espaço na agenda atribuladíssima para jogar ?um pouco de tênis, rever amigos e a família? ? com quem descansrá neste fim de semana. Sobre a disputa acirrada da categoria, que poderá ser decidida no Brasil, Massa acredita que a corrida terminará mesmo em São Paulo. ?Se o Kimi Raikkonen, que é mesmo o favorito, vencer, o Fernando Alonso precisa chegar em terceiro. E ele tem carro para isso. Em condições normais, o Raikkonen ganha a corrida e o Alonso fecha a conta.? Para Massa, o que ainda pode ajudar mais Alonso, da Renault, é que Raikkonen não poderá contar com Juan Pablo Montoya, seu companheiro de McLaren. ?Por causa daquele acidente no finzinho da corrrida em Spa. O Montoya será um dos primeiros a entrar no treino classificatório, o que é um prejuízo certo, porque a pista vai melhorando muito do meio para o fim do treino?, analisa. Com boas condições ou não, Massa aposta em uma grande prova. ?Correr em casa é correr em casa. Você corre melhor. Sinto que a torcida estará do meu lado.?