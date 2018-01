Massa coleciona vitórias rumo a F-1 Três corridas, três vitórias. Disputando o Campeonato Europeu de Fórmula 3000, Felipe Massa é o piloto brasileiro com resultados mais expressivos no automobilismo internacional. Depois de ser campeão italiano e europeu de Fórmula Renault no ano passado, com oito vitórias e seis poles em 15 corridas, este paulista de 20 anos está pavimentando sua rota para a Fórmula 1 - pisando fundo no acelerador e, ao mesmo tempo, mantendo a cabeça no lugar. Leia mais no Jornal da Tarde