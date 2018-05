Massa completa testes e reclama de dores no pescoço

Felipe Massa completou nesta quarta-feira o segundo dia de testes com um modelo de 2007 da Ferrari, no circuito de Mugello, na Itália. Após o encerramento da sessão, o brasileiro disse que sentiu dores no pescoço, o que é natural para quem não dirigia um carro da categoria desde julho.

"Senti dores no pescoço, sobretudo nas curvas de alta velocidade. Mas o restante correu bem, não senti diferença com relação ao que sentia antes do acidente", disse Massa, que completou 60 voltas nesta quarta. O piloto agradeceu à Ferrari pela oportunidade de testar um carro de Fórmula 1 antes do fim deste ano.

"Embora o carro seja completamente diferente do que usaremos no próximo ano, eu tive uma ótima sensação, o que me dá muitas esperanças para a próxima temporada. Gostaria de agradecer à Ferrari por este presente que, junto ao nascimento do meu filho, tornará meu Natal ainda mais especial", afirmou.