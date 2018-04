Massa concorda com Alonso e acredita que Ferrari deve ir bem na Espanha

BARCELONA - Felipe Massa descreveu hoje no Circuito da Catalunha, em Barcelona, as razões de concordar com Fernando Alonso quanto às elevadas possibilidades da Ferrari no GP da Espanha: “Fomos muito bem aqui nos testes de inverno e temos importantes novidades no carro”.

Falou mais: “Essa pista se parece com a da China, em que Fernando venceu”. Massa lembrou que teve o chamado graining nos pneus, pequenos pedaços da banda de rodagem que se soltam, e por isso não foi além do sexto lugar.

Curiosamente, os novos pneus duros da Pirelli, em uso pela primeira vez amanhã, nos primeiros treinos livres, apesar de mais duros, o que em tese não seria bom para a Ferrari, podem representar também uma boa notícia: “Apesar de mais duros, eles trabalham numa faixa mais ampla de temperatura, o que mais conta”.

O modelo F138 por vezes não conseguia fazer os pneus duros usados até o GP de Bahrein atingirem a temperatura ideal de aderência. A faixa sendo maior a tendência é haver menos problemas. “A exemplo de outras equipes e pilotos nós da mesma forma solicitamos a Pirelli a mudança do pneu duro.”

O diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, afirmou que uma das preocupações do time com o pacote de novos componentes foi melhorar o desempenho do carro na sessão de classificação. “Temos um ritmo de corrida melhor que na definição do grid, todo mundo sabe”, confirmou, ontem, Massa. “Estou confiante que as mudanças nos torne mais rápido nas duas condições, classificação e corrida.” As equipes mantiveram ontem a postura de quarta-feira, procurando esconder ao máximo as novidades de seus monopostos.

Apesar de todas as escuderias apresentarem novos componentes capazes de alterar significativamente o desempenho de seus carros Massa não acredita numa mudança radical no que a Fórmula 1 assistiu nas quatro etapas já realizadas. “É difícil prever o que vai ocorrer, talvez alguém encontre um caminho de desenvolvimento melhor, mas alteração grande entre os top teams (equipes de ponta) não deve acontecer.”

A exemplo de outras etapas, este ano, Felipe Massa está no autódromo com a esposa, Rafaela, e o filho, Felipe, de três anos. “Fui criado dessa forma. Desde minha época no kart meu pai e minha mãe estavam lá, sinto-me bem assim”, comentou. “Na Fórmula 1 é a mesma coisa, fico mais contente com a família aqui e agora meu filho começa a entender o que se passa.”

O menino dá seguidos exemplos de se interessar por seguir os caminhos do avô, Titônio, e do pai, para ser tornar também piloto. “Não vou estimulá-lo. Agora, se quiser e demonstrar talento, vou ajudá-lo. E tenho experiência suficiente para reconhecer se vai dar para a coisa ou não.”

O primeiro treino livre do GP da Espanha começa nesta sexta-feira às 5h, horário de Brasília, 10h em Barcelona. A previsão é de tempo nublado para amanhã, mas sol e calor no restante do fim de semana.