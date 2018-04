Massa confirma que volta às pistas em novembro

Apesar do enorme susto que levou com o acidente, que o deixou dez dias internado e o fez passar por cirurgia, Massa tinha esperança de voltar a pilotar ainda nesta temporada da Fórmula 1, mas a Ferrari preferiu não arriscar: contratou o italiano Giancarlo Fisichella como substituto e garantiu o retorno do brasileiro na abertura do campeonato de 2010.

Na semana passada, Massa tinha revelado o desejo de disputar as 500 Milhas da Granja Viana, outra prova tradicional do kart brasileiro, que acontecerá no dia 5 de dezembro, em São Paulo. Mas lembrou que ainda dependia da liberação dos médicos para pilotar. Dessa vez, porém, ele não deixou dúvidas, confirmando sua presença no Desafio das Estrelas.

"Vou disputar mais uma vez o Desafio das Estrelas, que é o evento mais badalado de fim de ano e que os pilotos adoram. Eu gosto muito de participar. É uma festa incrível, reúne os melhores pilotos de todas as categorias do mundo", contou Massa, adiantando que o alemão Michael Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello também já confirmaram presença na prova.