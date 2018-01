Massa conformado com fase da Sauber Enquanto não muda para a Ferrari, na próxima temporada da Fórmula 1, Felipe Massa convive com a dura realidade da Sauber. Nesta sexta-feira, depois do primeiro treino livre para o GP do Brasil, em Interlagos, o piloto brasileiro admitiu que não tem grande expectativa para a corrida de domingo. Durante o treino, Massa não marcou tempo. Aproveitou a sessão apenas para acertar seu carro, entrando e saindo da pista, sem completar uma volta rápida. ?Estou bastante confiante para a corrida, mas a realidade da Sauber é completamente diferente das outras equipes?, revelou o brasileiro. ?Faz algumas corridas que não evoluimos nada no carro, por falta de dinheiro?, admitiu Massa. ?Então, nossa intenção é apenas fazer um bom GP.?