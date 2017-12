Massa conformado com o terceiro lugar nos EUA

O piloto brasileiro Felipe Massa se mostrou conformado em terminar no terceiro lugar no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 com sua Ferrari, atrás dos carros da McLaren. "Cheguei a andar perto dos carros da McLaren no início da prova, mas depois eles ficaram a estar três décimos mais rápidos que eu por volta e foram se distanciando. Para mim, foi muito complicado seguí-los", disse Massa. "Lewis se distanciou logo e não consegui apertar, pois comecei a perder aderência. Apesar de tudo, estou conformado em terminar na terceira colocação", completou o piloto, em referência ao vencedor da prova. Sobre o duelo final pela terceira colocação com o finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, Massa disse: "Ele estava com pneus diferentes aos meus familiares, com mais aderência que os meus, e por isso ele chegou logo a ficar perto de mim. Foi uma situação de muita pressão". "Felizmente fiz uma boa largada, não cometi erros e pude manter Kimi atrás", afirmou Massa, terceiro colocado no Mundial de pilotos com 39 pontos. Barrichello lamenta Rubens Barrichello lamenta o fato de não ter conseguido disputar a corrida. Ele teve de abandonar logo na primeira volta, ao bater numa confusão generalizada logo na primeira curva. "Fiz uma boa largada, tinha passado Davidson e o Rosberg. Tentei passar o Ralf na primeira curva. Eu freei retinho e direitinho e, de repente, ele rodou e veio para cima de mim", diz.