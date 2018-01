Massa conquista a pole para o GP da Malásia O brasileiro Felipe Massa conquistou neste sábado, no Circuito de Sepang, a pole position para o Grande Prêmio da Malásia, segunda etapa da temporada da Fórmula 1. O piloto da Ferrari cravou o tempo de 1min35s043, contra 1min35s310 do espanhol Fernando Alonso, da McLaren, o segundo colocado. Foi a quarta pole da carreira de Massa. Vencedor do Grande Prêmio da Austrália, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, ficou com o terceiro lugar no grid, à frente de outra McLaren, a do inglês Lewis Hamilton. Rubens Barrichello penou com sua problemática Honda: com problemas no câmbio, teve de usar o carro reserva. Como no GP da Austrália, não conseguiu sequer avançar para a segunda eliminatória do treino e ficou em 18.º, atrás do companheiro de equipe Jenson Button, 14.º. Mais tarde, teve que trocar o motor de seu carro e, com isso, perdeu dez posições no grid. Vai largar em último. Outra decepção foi a Renault, atual campeã dos construtores, que não se classificou para a disputa da super pole. O finlandês Heikki Kovalainen - bastante criticado pela sua atuação na Austrália - amargou o 11.º lugar e o italiano Giancarlo Fisichella foi o 12.º. O GP da Malásia tem largada prevista para as 4 horas (de Brasília) deste domingo e será disputado em 56 voltas. A previsão do tempo indica que existe grande possibilidade de chuva para hora da corrida. Grid de largada: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min35s043 2.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min35s310 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min35s479 4.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min36s045 5.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min36s543 6.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min36s829 7.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min36s896 8.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min36s902 9.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min37s078 10.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min37s345 11.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault), 1min35s630 12.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min35s706 13.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri), 1min35s945 14.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min36s088 15.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso), 1min36s145 16.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso), 1min36s578 17.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri), 1min36s816 18.º - Alexander Wurz (AUT/Williams), 1min37s327 19.º - Christijan Albers (HOL/Spyker), 1min38s383 20.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker), 1min38s627 21.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min35s766* 22.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min36s827* * Punidos com a perda de 10 posições por trocar o motor.