Massa conquista a pole para o GP do Bahrein Felipe Massa conquistou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio do Bahrein, terceira etapa da temporada da Fórmula 1. O piloto da Ferrari travou uma bela batalha com o jovem britânico Lewis Hamilton, mas o brasileiro cravou o tempo de 1min32s652 e levou a melhor sobre o piloto da McLaren, o segundo colocado (1min32s935). Esta foi a quinta pole da carreira de Massa. "Consegui a pole na prova anterior e a corrida não foi boa para mim. Então não acho interessante cantar vitória antes do tempo. Mas agradeço a todos na Ferrari pelo belo trabalho deste sábado. O objetivo agora e começar um novo campeonato para mim, tentar virar o jogo", afirmou o brasileiro. O terceiro colocado foi seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, à frente de outra McLaren, a do espanhol Fernando Alonso, que vem de vitória no GP da Malásia. Rubens Barrichello continuou penando com sua problemática Honda. Foi apenas o 15.º, porém, conseguiu ficar a frente de seu colega de escuderia, o britânico Jenson Button, que terminou em 16.º. Outra decepção foi a Renault, atual campeã dos construtores, que só conseguiu classificar um de seus carros nas dez primeiras colocações, o do italiano Giancarlo Fisichella, que ficou em sétimo. O finlandês Heikki Kovalainen - bastante criticado pela suas atuações nos últimos Grandes Prêmios - amargou o 12.º lugar. O Grande Prêmio do Bahrein tem largada prevista para as 8h30 (de Brasília) deste domingo. Grid de largada para o GP do Bahrein: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min32s652 2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min32s935 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min33s131 4.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min33s192 5.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min33s404 6.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min33s710 7.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min34s056 8.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min34s106 9.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min34s154 10.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min34s399 11.º - Alexander Wurz (AUT/Williams), 1min32s915 12.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault), 1min32s935 13.º - 17.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri), 1min33s082 14.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min33s294 15.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min33s624 16.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min33s731 17.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri), 1min33s984 18.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso), 1min34s024 19.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso), 1min34s333 20.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker), 1min35s280 21.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min35s341 22.º - Christijan Albers (HOL/Spyker), 1min35s533