Massa conquista sua primeira vitória do ano Em uma prova monótona e sem nenhuma emoção, o brasileiro Felipe Massa não deu chances para o azar e, neste domingo, venceu o Grande Prêmio do Bahrein. Esta foi a primeira vitória do piloto da Ferrari na temporada 2007 da Fórmula 1. Em segundo chegou o jovem britânico Lewis Hamilton (McLaren), que aparece como uma grande promessa de ídolo do automobilismo ao ser o primeiro piloto do história a subir ao pódio três vezes seguidas em suas três primeiras provas na categoria. Companheiro de Massa na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen chegou em terceiro. Já o espanhol Fernando Alonso não repetiu o desempenho da Malásia e chegou apenas na quinta colocação. ?O carro não estava ótimo, saía de traseira. No primeiro pit stop (21.ª volta de um total de 57) mudamos a regulagem do aerofólio dianteiro e minha Ferrari ficou fantástica?, disse Massa, ao avaliar seu desempenho na corrida. A partir daí a diferença para Hamilton, sempre na casa de apenas um segundo, começou a crescer. Só nas voltas finais o piloto da McLaren voltou a se aproximar perigosamente. ?Passamos para os pneus duros no segundo pit stop (40.ª volta) e minha preocupação foi administrar a vantagem.? Aliás, o único sopro de emoção na prova foi protagonizado exatamente pelo quarto colocado, o alemão Nick Heidfeld, da BMW. A briga entre ele e o piloto da McLaren foi o destaque do GP. Heidfeld - que vive grande fase na temporada - não quis saber da condição de bicampeão mundial do espanhol e depois de lutar muito, conseguiu ultrapassar o piloto da McLaren na pista e ficou muito perto do pódio. Início correto do brasileiro Ao contrário do GP da Malásia, Felipe Massa largou bem e manteve a primeira colocação. Alonso repetiu o bom começo em Sepang, superou Kimi Raikkonen e pulou da quarta para a terceira colocação no circuito de Shakir. Logo após a Largada, Jenson Button rodou, Scott Speed se assustou e também saiu da pista. Com isso, antes mesmo de ser completada a primeira volta, o safety car entrou na pista. Na relargada, Hamilton, que manteve seu segundo lugar no grid, tentou ultrapassar o brasileiro, mas Massa fechou a porta para o britânico e as ameaças do segundo colocado ficaram nisso. Nos boxes, Raikkonen contou com a renomada competência dos mecânicos da Ferrari e superou Alonso. Heidfeld, que entrou logo atrás do Finlandês para troca de pneus e reabastecimento, acabou perdendo um pouco de tempo e não conseguiu voltar na frente do espanhol, mas algumas voltas depois ganhou a posição no braço. A partir daí tudo se manteve sem surpresas. Até o desempenho do brasileiro Rubens Barrichello, que largou na 11.ª colocação e terminou em 13.º, sendo, junto com seu companheiro de equipe, Jenson Button, o retrato da fase ruim pela qual passa a Honda. Resultado final do GP da Bahrein: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 57 voltas em 1min33s27 2.º - Lewis Hamilton (ESP/McLaren-Mercedes) - a 2s360 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - a 10s839 4.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - a 13s831 5.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren-Mercedes) - a 14s426 6.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 45s529 7.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - a 81s371 8.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - a 81s701 9.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - a 89s411 10.º - Nico Rosberg (ALE/Williams-Toyota) - a 89s916 11.º - Alexander Wurz (AUT/Williams-Toyota) - a 1 volta 12.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - a 1 volta 13.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda) - a 1 volta 14.º - Christijan Albers (HOL/Spyker-Ferrari) - a 2 voltas 15.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker-Ferrari) - a 4 voltas 16.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri-Honda) - a 6 voltas Não terminaram a prova: Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - a 16 voltas (acidente) David Coulthard (ESC/RBR-Renault) - a 21 voltas (motor) Takuma Sato (JAP/Super Aguri-Honda) - a 23 voltas (motor) Vitantonio Liuzzi (ITA/STR-Ferrari) - a 31 voltas (motor) Jenson Button (ING/Honda) - a 56 voltas (acidente) Scott Speed (EUA/STR-Ferrari) - a 56 voltas (acidente) (Com Lívio Oricchio)