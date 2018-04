Massa contente com o pódio no GP da Espanha, mas não totalmente

BARCELONA - Felipe Massa voltou mesmo aos seus melhores dias na Fórmula 1. Hoje, no GP da Espanha, conquistou convincente terceira colocação na prova vencida por seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, diante de uma ruidosa festa da torcida espanhola.

Kimi Raikkonen, da Lotus, o então favorito para ganhar a corrida no Circuito da Catalunha, por melhor administrar o consumo elevado dos pneus Pirelli, concebidos para a Fórmula 1 ser menos previsível, classificou-se em segundo. Foi a terceira segunda colocação do frio e capaz finlandês, que o deixou a apenas 4 pontos do líder ainda do Mundial, Sebastian Vettel, da Red Bull, apenas quarto hoje em Barcelona.

Depois de ser punido sábado, por estar na trajetória de Mark Webber, da Red Bull, quando o autraliano estava na sua volta lançada, as chances de um grande resultado para Massa diminuíram. Em vez de largar em sexto começou a prova em novo. "A primeira volta foi muito importante para conquistar esse pódio", afirmou Massa, em seguida à cerimônia da entrega dos troféus.

"Larguei muito bem e fiz algumas ultrapassagens, Perez (McLaren), Hamilton (Mercedes) o que fez com que ainda na primeira volta eu recuperasse as posições perdidas com a punição", explicou Massa. "Uma punição que me chateou porque tivemos situações semelhantes e ninguém perdeu posições no grid." O piloto da Ferrari disse que sabia do potencial do modelo F138 ao longo das 66 voltas da quinta etapa do calendário.

"As dificuldades na classificação eram esperadas. Mas confiava que na corrida a história seria outra, nosso carro estava muito bom. Compreendemos isso desde o primeiro treino aqui em Barcelona", falou Massa. Alonso também não foi além do quinto lugar no grid, uma posição à frente de Massa, antes da punição.

O último pódio de Massa havia sido no GP do Brasil do ano passado, quando terminou também em terceiro na etapa vencida por Jenson Button, da McLaren, com Alonso em segundo. O resultado de hoje, contudo, não deixou Massa completamente feliz. "Fiquei com aquele gostinho de que poderia ser melhor. O carro estava muito rápido."

Se acompanhar Alonso não era possível, o segundo lugar parecia estar a seu alcance, segundo o piloto. "Eu fiz meu último pit stop (51.ª volta), coloquei pneus duros novos, e achei que aquela série de voltas seria a minha melhor na corrida", contou Massa. Foi a quarta parada de Massa. "Raikkonen realizou um pit stop a menos (três) e quando voltei à pista estava em terceiro, 15 segundos atrás dele."

O finlandês tinha os pneus duros também, mas usados, e havia feito sua terceira e última parada na 45.ª volta, seis antes de Massa. "Acelerei tudo, levei os pneus aos limite, e reduzi a diferença para 9 segundos. Mas aí os pneus traseiros começaram a acusar desgaste e só me restou administrar minha vantagem para o quarto colocado." O quarto era Vettel, distante na média 15 segundos.

Com o terceiro lugar no GP da Espanha Massa assumiu o quinto lugar no campeonato, deixou Webber para trás. O líder é Vettel com 89 seguido por Raikkonen, 85, Alonso, 72, Hamilton, que ontem não marcou pontos, 50, e a agora Massa, 45. Webber soma 42. A próxima etapa do calendário é o GP de Mônaco e desde já a Ferrari reconhece dificuldades: "Lá a posição de largada é bem mais importante do que aqui. Vamos precisar trabalhar para melhorar nosso ritmo na definição do grid", afirmou Massa.

Na última volta a esposa do piloto, Rafaela, com o filho no colo, Felipinho, foram para a mureta dos boxes receber o pai. "Vi eles, sim, lógico. O Felipinho adora, já sabe tudo de corrida, me acompanha, a Rafaela também, uma companheira, foi emocionante, em especial nesse dia das mães."